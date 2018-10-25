ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كلاسيكو السعودي كورة ستار كورة لايف كورة اون لاين يلا شوت كول كورة جول كورة yalla shoot

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:49 ص
بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كلاسيكو السعودي كورة ستار كورة لايف كورة اون لاين يلا شوت كول كورة جول كورة yalla shoot
طباعة
 
بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كلاسيكو السعودي كورة ستار كورة لايف كورة اون لاين يلا شوت كول كورة جول كورة yalla shoot


اعتمد البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عاى العرض المرئي لشرح النهج التكتيكي للاعبيه استعدادًا لمواجهة الاتحاد، اليوم الخميس، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كلاسيكو السعودي كورة ستار كورة لايف كورة اون لاين يلا شوت كول كورة جول كورة yalla shoot




 وطبق لاعبو الفريق الازرق العاصمي عددًا من الجمل الفنية، والتي أعلمهم بها المدرب خيسوس، مع إنهاء التدريبات بمناورة كروية.
المزيد عن: مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد على كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد مشاهدة مباراة الهلال اليوم مشاهدة الدوي السعودي مباشر الهلال والاتحاد مباراة الهلال والاتحاد مباشر مباراة الهلال في الدوري السعودي مباشر ماتش الهلال والاتحاد ماتش الهلال كول كورة كورة تابع لايف بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد يوتيوب بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كورة ستار بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كورة اون لاين بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد بين سبورت بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد بدون تقطيع
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 5:30:01 AM