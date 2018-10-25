بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كلاسيكو السعودي كورة ستار كورة لايف كورة اون لاين يلا شوت كول كورة جول كورة yalla shoot

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اعتمد البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عاى العرض المرئي لشرح النهج التكتيكي للاعبيه استعدادًا لمواجهة الاتحاد، اليوم الخميس، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



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وطبق لاعبو الفريق الازرق العاصمي عددًا من الجمل الفنية، والتي أعلمهم بها المدرب خيسوس، مع إنهاء التدريبات بمناورة كروية.