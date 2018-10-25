بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كلاسيكو السعودي كورة ستار كورة لايف كورة اون لاين يلا شوت كول كورة جول كورة yalla shoot
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:49 ص
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وطبق لاعبو الفريق الازرق العاصمي عددًا من الجمل الفنية، والتي أعلمهم بها المدرب خيسوس، مع إنهاء التدريبات بمناورة كروية.
اعتمد البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عاى العرض المرئي لشرح النهج التكتيكي للاعبيه استعدادًا لمواجهة الاتحاد، اليوم الخميس، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كلاسيكو السعودي كورة ستار كورة لايف كورة اون لاين يلا شوت كول كورة جول كورة yalla shoot
وطبق لاعبو الفريق الازرق العاصمي عددًا من الجمل الفنية، والتي أعلمهم بها المدرب خيسوس، مع إنهاء التدريبات بمناورة كروية.
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