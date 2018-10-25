سبيكة مديرا فنيا لغزل شبين بالقسم الثالث





قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل شبين تكليف سعيد سبيكة لاعب الإتحاد السكندري الأسبق، ومدير قطاع الناشئين الغزل الحالي، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفاً للمدير الفني السابق الذي رحل عن تدريب الفريق المنوفي عقب الخسارة من صيد المحلة.





وقال سبيكة لـ "الفجر الرياضي" أنة سيتم تعيين مدرب عام معه خلال الأسبوع المقبل، بجانب تصعيد مصطفى شرف مدرب حراس مرمى بقطاع الناشئين للعمل مع الفريق الأول.





ويواصل لاعبي الغزل التدريبات الجماعية تحت قيادة سبيكة استعداداً للمباراة القادمة أمام فريق عثماسون بستاد طنطا بالجولة قبل الأخيرة للدور الأول من دوري القسم الثالث.





وسبق لسبيكة العمل في تدريب نادى الوحدة الإماراتي منذ عام 2000 حتى عام 2014 ثم قام بتدريب فريق مركز شباب قويسنا موسم 2014/2015 ثم سافرإلى السعودية ليتولى مهمة تدريب فريقا الطائي العربى بالقسم الثالث .





وتولى في بداية الموسم الحالي رئاسة قطاع الناشئين بنادي غزل شبين، قبل أن يتم تكليفة بتدريب الفريق الأول بجانب عمله بالقطاع.



