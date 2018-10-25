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الكاف ينتظر تقرير حكام المصري وفيتا كلوب لتوقيع عقوبات

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:37 ص
الكاف ينتظر تقرير حكام المصري وفيتا كلوب لتوقيع عقوبات
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محمد الصو
 

ينتظر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تقرير حكام مباراة المصري البورسعيدي وفيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الكونفدرالية، للفصل في قرارته بما حدث خلال اللقاء.

وشهدت المباراة أحداث شغب من جانب لاعبي الفريق البورسعيدي، مع الجماهير الكونغولية عقب اللقاء، نتج عنه إصابة بالغة برأس حسام حسن المدير الفني، بعد تلقيه حجارة من مدرجات مؤازرين الفريق المستضيف.

ومن المقرر أن يوقع الكاف، عقوبة قاسية على لاعبو المصري بعد اشتباكتهم مع الجماهير، بالإضافة إلى توقيع غرامة على الفريق الكونغولي، بسبب جماهيره.

وتلقى المصري هزيمة قاسية أمام فيتا كلوب الكونغولي، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت بملعب الشهداء بيكنشاسا، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

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