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لوزانو على رادار تشيلسي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:36 ص
لوزانو على رادار تشيلسي
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ريهام عبد المحسن
 
ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن المكسيكي هيرفينج لوزانو نجم آيندهوفن دخل دائرة اهتمامات تشيلسي الذي يصارع بعض عمالقة أوروبا على ضمه.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن البلوز يطمح لضم لوزانو بناءً على رغبة ماوريسيو ساري المدير الفني للبلوز.

وأكد الموقع الإيطالي بأن أندية دورتموند ومانشستر يونايتد وبرشلونة مهتمة بضم اللاعب منذ عدة أشهر.

وأوضح الموقع الإيطالي بأنه تشيلسي لن يجد الطريق ممهدًا للتعاقد مع لوزانو وذلك بعد ظهوره بشكل لافت في كأس العالم 2018 مع منتخب المكسيك.

يذكر أن لوزانو سجل 8 أهداف خلال 9 مباريات خاضها مع آيندهوفن هذا الموسم في الدوري الهولندي.

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