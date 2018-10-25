الكشف عن عدد الجمهور أمام تونس ومفاجأة للجمهور في الدوري

صرح ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بأنه سيحضر 50 ألف متفرج لمباراة مصر وتونس في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون العام المقبل.





وقال سويلم في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " عدد الجمهور في مباراة مصر وتونس لن يقل عن 50 ألف متفرج".





وأضاف :"استاد القاهرة توجد به بعض أعمال الصيانة والتي تحتاج لشهرين".





واختتم سويلم تصريحاته قائلاً :"هناك اتجاه في اتحاد الكرة لزيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري لتصل إلى 5 آلاف متفرج".