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عمرو زكي يشيد بـ"صلاح" وبروسيا دورتموند

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:32 ص
عمرو زكي يشيد بـصلاح وبروسيا دورتموند
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ريهام عبد المحسن
 
أشاد عمرو زكي نجم منتخب مصر السابق بمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول عقب تسجيله لهدفين في فوز فريقه على النجم الأحمر برباعية نظيفة، كما أكد أن بروسيا دورتموند هو مفاجأة البطولة اليوم عقب فوزه على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة. 

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " صلاح يستطيع تقديم شئ للكرة الأوروبية واستطاع التساوي بأرقام قياسية مع كبار نجوم أوروبا".

واختتم زكي تصريحاته قائلاً : " فوز بروسيا دورتموند على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة هي مفاجأة البطولة اليوم".
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