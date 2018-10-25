عمرو زكي: الأهلي قادر على التتويج بدوري الأبطال وسليمان يستحق الإنضمام للمنتخب

أشاد عمرو زكي نجم منتخب مصر السابق بمستوى الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأكد أنه قادر على التتويج بها، كما صرح بأن وليد سليمان نجم الفريق الأحمر يستحق الإنضمام للمنتخب.





وقال زكي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " تمكن الأهلي من تقديم مباراة تكتيكية أمام وفاق سطيف على الرغم من الضغط الذي كان يعاني منه وقادر على التتويج باللقب".





واختتم زكي تصريحاته قائلاً : " وليد سليمان من أفضل اللاعبين حالياً في مصر ويستحق الإنضمام للمنتخب".



