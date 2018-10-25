ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو زكي: الأهلي قادر على التتويج بدوري الأبطال وسليمان يستحق الإنضمام للمنتخب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:30 ص
عمرو زكي: الأهلي قادر على التتويج بدوري الأبطال وسليمان يستحق الإنضمام للمنتخب
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
أشاد عمرو زكي نجم منتخب مصر السابق بمستوى الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأكد أنه قادر على التتويج بها، كما صرح بأن وليد سليمان نجم الفريق الأحمر يستحق الإنضمام للمنتخب.

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " تمكن الأهلي من تقديم مباراة تكتيكية أمام وفاق سطيف على الرغم من الضغط الذي كان يعاني منه وقادر على التتويج باللقب".

واختتم زكي تصريحاته قائلاً : " وليد سليمان من أفضل اللاعبين حالياً في مصر ويستحق الإنضمام للمنتخب".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 5:30:01 AM