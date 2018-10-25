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"التموين": ندرس تحويل "رصيد الخبز" إلى دعم نقدي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:27 ص
التموين: ندرس تحويل رصيد الخبز إلى دعم نقدي
بطاقة تموين
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أوضح الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تدعم السلع التموينية بقيمة 87 مليار جنيه؛ 42 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و45 مليار جنيه لدعم الخبز.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية ""TEN مساء الثلاثاء، أن قيمة الدعم المقدم للمواطن من الدولة حوالي 125 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن أي تحرك يتم على أي مستوى يهدف للتوفير للمواطنين وليس للدولة.

وعلق المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، على فكرة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، قائلًا: "ما يتم طرحه في وزارة التموين هي إجراءات متناسقة ومتوازية مع بعضها البعض".

وأوضح أن ما يتم الآن هو عملية تدقيق لقواعد البيانات، وبالتزامن معها عملية إضافة المواليد، وبالتوازي معهما أعلن وزير التموين عن دراسة هذه المسألة.

وأضاف أن الدراسة قيد المراجعة الآن، موضحًا أن أنه سيتم حساب عدد الأرغفة وثمنهم وإضافة مبلغ مالي على بطاقة التموين يستطيع المواطن أن يصرف به سلع، وأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل بعد الانتهاء من إضافة المواليد وتنقية البطاقات، متابعًا: "لن يتم تغيير أي شيء إلا إذا كان في صالح المواطن".


المزيد عن: مصر خبز تموين بطاقة تموين أحمد كمال
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