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الهلال السعودي يختتم تدريباته استعدادًا للكلاسيكو بالعرض المرئي والمناورة التكتيكية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:29 ص
الهلال السعودي يختتم تدريباته استعدادًا للكلاسيكو بالعرض المرئي والمناورة التكتيكية
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عمر عبد العزيز
 

اعتمد البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عاى العرض المرئي لشرح النهج التكتيكي للاعبيه استعدادًا لمواجهة الاتحاد، اليوم الخميس، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطبق لاعبو الفريق الازرق العاصمي عددًا من الجمل الفنية، والتي أعلمهم بها المدرب خيسوس، مع إنهاء التدريبات بمناورة كروية.

وأنهى الموج الأزرق تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، كما شارك سلمان الفرج في التدريبات الجماعية.

وتابع المران فهد الراشد نائب رئيس نادي الهلال والذي حرص على دعم اللاعبين قبل مواجهة نادي الاتحاد.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتحاد غدًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

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