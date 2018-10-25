لايف HD كلاسيكو السعودي | مشاهدة مباراة الهلال السعودي واتحاد جده بث مباشر دوري بلس ( دوري كأس الأمير محمد بن سلمان )

وأثبتت الفحوصات التي أجراها اللاعب عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى وسيغب عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر.





وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن مجلس الإدارة ناقش مع الجهاز الفني ملفات عدد من اللاعبين للاستقرار على أحدهم خلال اليومين المقبلين لحسم التعاقد معه بفترة الانتقالات الشتوية بيناير.



