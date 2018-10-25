الهلال: رفضا طلب النصر باللعب على ملعب الجامعة لهذا السبب





كشف المهندس طارق التويجري، المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي، أن نادي النصر طلب من إدارة الأزرق العاصمي بشكل غير مباشر لعب مبارياته في ملعب الجامعة خلال الفترة الأخيرة.





وخلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى" على قناة العربية قائل التويجري: "النصر طلب منا، بشكل غير مباشر أن يخوض مبارياته في إستاد الجامعة ورفضنا هذا الطلب؛ لأنه ملعب الهلال".





وأضاف: "سنخوض في ملعب الملز مباراتين أمام الاتحاد والاتفاق ثم نعود إلى ملعب الجامعة، ونحن سنختصر الزراعة الشتوية لملعب الجامعة من 40 يومًا إلى 25 يومًا وإقامة فاعلية المصارعة واجب وطني".





وواصل: "نلعب أحيانًا في البطولات الآسيوية على ملاعب أسوأ من ملعب الملز، وأعتقد أن أرضية ملعب الملز بشكل كبير تسببت في إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي".





وتابع: "لن نجعل ملعب الملز بعبع للاعبي الهلال ولن نضخم المشكلة، كما وبعد إصابة عموري قدمنا أسماء جديدة لمدرب الهلال بديلًا للاعب للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية وننتظر رده، حيث إذا وافق سنتعاقد مع لاعب خلال الأيام المقبلة".





وأكمل: "لن نُفرط في نواف العابد مهما حصل وسبب تأخر عودته هو خلل بسيط في عملية التأهيل الطبي بعد العملية الجراحية، وسنتعاقد مع أي لاعب يفيد الهلال في الفترة الشتوية، ويوجد أسماء مميزة متاحة في يناير".





وأردف: "أهداف الهلال هذا الموسم تحقيق جميع البطولات والتي يشارك بها والتأهل إلى المراحل المتقدمة في دوري المحترفين الآسيوي، وأقول إن الهلال لن يفرط في كارلوس إدواردو نهائيًّا؛ فهو قائد الفريق".





واختتم التويجري: "بعد المباراة دخلت غرفة الملابس وشاهدت العلاقة طبيعية بين إدوارو والمدرب جيسوس، وأؤكد أن اللقطة بينهما كانت طبيعية، وأود القول أن صلاحياتي كرئيس تنفيذي في الهلال تهتم بالجانب التشغيلي وأيضًا جانب تطويري للهيكل التنظيمي وللبنية التحتية".



