الترجي يستقر على موعد السفر للقاهرة لمواجهة الأهلي





استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني المدير الفني، على تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا للسفر إلى القاهرة، لملاقاة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الترجي حقق فوزًا على بريميو دي أوجستو الأنجولي، بنتيجة 4_3 بمجموع اللقائين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الترجي الأهلي، مساء يوم 2 نوفمبر المقبل في ذهاب الدور النهائي لدوري رابطة الأبطال، على أن يكون لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر بتونس.



