بدأ طرح تذاكر كلاسيكو الكرة السعودية الذي سيقام غداً بين الكبيرين الهلال والاتحاد على استاد الأمير فيصل بن فهد في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي.





وستستمر عملية طرح التذاكر للمشجعين حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، عبر منافذ استاد الأمير فيصل بن فهد وأيضاً في مقر نادي الهلال بالرياض.









مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم الأربعاء 25-10-2018 في الدوري السعودي للمحترفين عبر dawriplus بدون تقيطع









يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره الاتحاد اليوم الخميس في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.









مباراة الهلال والاتحاد من أقوي المباريات التي تشهدها مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ، كونها تجمع بين أعرق فريقين في المملكة العربية السعودية فنحن اليوم على موعد مع قمة الزعيم والعميد في دوري الأمير محمد بن سلمان .









ويأمل فريق الاتحاد في مواصلة صحوته بعد الفوز في اللقاء السابق على فريق أحد بأربعة أهداف مع المدرب الكرواتي بيليتش والذي تولي مهمة العميد بعد إقالة رامون دياز بسبب سوء النتائج في بداية الدوري، لذلك ستكون محطة عبور الهلال اليوم هي خير دليل على إسعاد الجماهير الاتحادية .









على الجانب الآخر، فريق الهلال يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد السلسلة الجيدة في بطولة الدوري، ولكنه سوف يفقد واحد من أبرز عناصره وهو لاعب الوسط عمر عبد الرحمن بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسفره إلي برشلونة للخضوع لعملية جراحية عاجلة.













موعد مباراة الهلال واتحاد جدة:





تقام مباراة الهلال واتحاد جدة ، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ، وسيتم نقل مباراة الاتحاد مع الهلال في الدوري السعودي عبر قناة "KSA SPORTS 1" السعودية الرياضية الأولى، بجانب تطبيق دوري بلس.









تشكيلة الاتحاد المتوقعة:





حراسة المرمى: عساف القرني





الدفاع: تياجو كارليتو، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل





الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، فالديفيا





الهجوم: بيزيتش، رومارينيو









تشكيلة الهلال المتوقعة:





حراسة المرمى: علي الحبسي





الدفاع: كادش، البليهي، بوتيا، الشهراني





الوسط: عطيف، محمد كنو، سالم، إدواردو، كاريلو





الهجوم: جوميز



مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم الأربعاء 25-10-2018 في الدوري السعودي للمحترفين عبر dawriplus بدون تقيطع





الهلال Vs الإتحاد. البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 7). القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 . الملعب : استاد جامعة الملك سعود . المعلقين : علي سعيد الكعبي (السعودية الرياضية) + عيسى الحربين (دوري بلس) .

موعد المباراة : 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:30 مساءاً بتوقيت مصر . 8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 8:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 8:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 8:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:30 مساءاً بتوقيت العراق . 7:30 مساءاً بتوقيت السودان . 8:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:30 مساءاً بتوقيت تونس . 6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:30 مساءاً بتوقيت قطر. 5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم الأربعاء 25-10-2018 في الدوري السعودي للمحترفين عبر dawriplus بدون تقيطع



