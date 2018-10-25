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عبد المنصف يكشف كواليس فشل انضمامه للأهلي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
عبد المنصف يكشف كواليس فشل انضمامه للأهلي
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ريهام عبد المحسن
 
كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة الحالي والزمالك السابق كواليس فشل إنضمامه للأهلي.

وقال عبد المنصف في تصريحات لفضائية إم بي سي مصر :"فضلت الرحيل عن الزمالك بسبب الضغوط التي كنت اتعرض لها".

وأضاف :"كان هناك مفاوضات معي من جانب الأهلي صاحب الشعبية الأكبر في مصر والبطولات القارية والمحلية".

واختتم عبد المنصف تصريحاته قائلاً :"كنت في صفوف الأهلي تحت السن قبل انضمامي للزمالك وحصل خلاف بيننا حول مبلغ التعاقد معي وتفاوض معي الزمالك في ذلك التوقيت وكان كمال درويش رئيس النادي وقتها واتفقنا على كل شئ للإنضمام للقلعة البيضاء".
المزيد عن: محمد عبد المنصف رياضة الزمالك الاهلي
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