ميسي: تهانينا للفريق علي هذا الإنتصار الرائع





عبر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته البالغة بعد فوز فريقه بنتيجة هدفين نظيفين ضد منافسه نادي إنتر ميلان.





وكتب ‏ميسي علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "كم هو جميل ان اعيش واستمتع بهذه اللحظة معكم، وتهانينا للفريق على هذا الإنتصار الرائع".





يذكر أن ميسي تعرض لإصابة قوية علي مستوي ذراعه الأيسر في مباراة إشبيلية بالدوري الإسباني، وسيغيب لمدة 3 أسابيع عن الملاعب.



