ميسي: تهانينا للفريق علي هذا الإنتصار الرائع
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:59 صأحمد عصام
عبر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته البالغة بعد فوز فريقه بنتيجة هدفين نظيفين ضد منافسه نادي إنتر ميلان.
وكتب ميسي علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "كم هو جميل ان اعيش واستمتع بهذه اللحظة معكم، وتهانينا للفريق على هذا الإنتصار الرائع".
يذكر أن ميسي تعرض لإصابة قوية علي مستوي ذراعه الأيسر في مباراة إشبيلية بالدوري الإسباني، وسيغيب لمدة 3 أسابيع عن الملاعب.