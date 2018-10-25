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ميسي: تهانينا للفريق علي هذا الإنتصار الرائع

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
ميسي: تهانينا للفريق علي هذا الإنتصار الرائع
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أحمد عصام
 

عبر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته البالغة بعد فوز فريقه بنتيجة هدفين نظيفين ضد منافسه نادي إنتر ميلان.

وكتب ‏ميسي علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "كم هو جميل ان اعيش واستمتع بهذه اللحظة معكم، وتهانينا للفريق على هذا الإنتصار الرائع".

يذكر أن ميسي تعرض لإصابة قوية علي مستوي ذراعه الأيسر في مباراة إشبيلية بالدوري الإسباني، وسيغيب لمدة 3 أسابيع عن الملاعب.

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