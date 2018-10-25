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كلوب يكشف سبب عدم احتفال صلاح بعد تسجيل الأهداف

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:58 ص
كلوب يكشف سبب عدم احتفال صلاح بعد تسجيل الأهداف
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أحمد عصام
 

عبر يورجن ‏كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد تسجيل الثلاثي الهجومي في مباراة واحدة لأول مرة بالموسم، مؤكدا أنه يتمنى انها ليست الاخيرة.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عن عدم ابتسام محمد صلاح بعد تسجيله لهدفين: " من الممكن ان يكون منزعج قليلاً من الاسئلة الكثيرة التي تتوجه له بأنه بعيداً عن مستواه هذا الموسم".

وتابع كلوب عن صدارة المجموعة في دوري الابطال: " نحن لم نتأهل بعد، والمجموهة هذة تبقى مشوقة الى النهاية".

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول كلوب صلاح
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