كلوب يكشف سبب عدم احتفال صلاح بعد تسجيل الأهداف





عبر يورجن ‏كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد تسجيل الثلاثي الهجومي في مباراة واحدة لأول مرة بالموسم، مؤكدا أنه يتمنى انها ليست الاخيرة.





وقال كلوب في تصريحات صحفية عن عدم ابتسام محمد صلاح بعد تسجيله لهدفين: " من الممكن ان يكون منزعج قليلاً من الاسئلة الكثيرة التي تتوجه له بأنه بعيداً عن مستواه هذا الموسم".





وتابع كلوب عن صدارة المجموعة في دوري الابطال: " نحن لم نتأهل بعد، والمجموهة هذة تبقى مشوقة الى النهاية".



