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إنسيني : نعد كل مباراة كنهائي.. والمهم أننا لم نخسر أمام باريس

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:40 ص
إنسيني : نعد كل مباراة كنهائي.. والمهم أننا لم نخسر أمام باريس
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أحمد عصام
 

أكد لورينزو ‏إنسيني لاعب نادي نابولي الإيطالي، إن بعد الأداء الذي قاموا بتقديمه في المباراة إنه أمر محزن خسارة النقاط كامله في الدقائق الأخيرة.

وقال إنسيني في تصريحات صحفية : "لكن دعونا ننظر إلى الجانب الإيجابي، والشيء المهم هو أننا لم نخسر، والآن سنلعب في منزلنا وسنحاول أن نحقق نتيجة كاملة في سان باولو، ونحن نعد كل مباراة كنهائي ".

وأضاف : "‏هذا أمر إيجابي، وثم لدينا أنشيلوتي الذي يساعدنا على فهم الخصم بشكل ممتاز، ودعونا نتطلع إلى الأمام فنحن ننمو ونمتاز بالإيجابية ".

وواصل : "‏إصابتي كانت ضربه قويه في الصد، ولم أستطع التنفس جيداً، لكن مع مرور الوقت انا بخير".

وتابع : "نحن واثقون، ان تأتي إلى هنا وتقدم هذا الاداء الرائع هذا يعني بأننا فريق رائع أيضاً، ويجب علينا الاستمرار في العمل على هذا النحو ".

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