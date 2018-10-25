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الأهلي ردا على الجبلاية: لم تصلنا أي خطابات عن ملعب نهائي إفريقيا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:32 ص
الأهلي ردا على الجبلاية: لم تصلنا أي خطابات عن ملعب نهائي إفريقيا
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علي نبوي
 
نفى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تلقيه أي إخطارات رسمية بشأن ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره الترجي الرياضي التونسي، المقرر لها يوم 2 نوفمبر بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان أن إدارة النادي لم تتلقى أي خطابات تفيد بإقامة المباراة النهائية على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية أو حتى تحديد نسبة الجمهور التي ستحضر اللقاء.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والترجي ستقام على ستاد برج العرب، وبحضور 40ألف متفرج.

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