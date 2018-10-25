منتج "أبو العروسة" يكشف موعد بداية تصوير الجزء الثاني

أكد إبراهيم حمودة منتج مسلسل "أبو العروسة" أن أسرة العمل سوف تبدأ تصوير الجزء الثانى منه فى منتصف الشهر المقبل بعد الاستقرار على التفاصيل النهائية للعمل الذى يشهد العديد من المفاجآت وتطور فى الأحداث .

وأضاف أنه يعقد حاليا جلسات عمل مكثفة مع المخرج كمال منصور والسيناريست هانى كمال من أجل معاينة عدد من أماكن التصوير وانضمام ممثلين جدد له سوف يكشف عنهم خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى وجود كل الفنانين الذين شاركو فى الجزء الأول وحقق نجاحا كبيرا .





وقد دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول المشكلات المثارة داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.





"أبو العروسة" تأليف هانى كمال وينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من الفنان سيد رجب وسوسن بدر وولاء الشريف ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وكارولين عزمى وغيرهم .