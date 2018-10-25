مهاجم إشبيلية بديل كافاني في سان جيرمان









لا زالت إدارة باريس سان جيرمان تبحث عن البديل المناسب للفرنسي إدينسون كافاني، وذلك من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





وقالت شبكة "Le 10 sport" الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان قد وضعت الفرنسي وسام بن يدر، مهاجم إشبيلية الإسباني، ضمن الخيارات المتوفرة لتعويض رحيل إدينسون كافاني المحتمل.





وكشفت الشبكة الفرنسية، أن الشرط الجزائي في عقد وسام بن يدر مع إشبيلية هو 30 مليون يورو، فالإدارة الباريسية على ثقة بقدرات بن يدر صاحب الأصول التونسية.





وكانت تقارير فرنسية قد زعمت إمكانية رحيل كافاني عن صفوف سان جيرمان في الفترة المقبلة إلى نابولي الإيطالي مجددًا.



