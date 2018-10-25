الحفلات الكاملة للدورة الـ27 من مهرجان الموسيقى العربية

يثبت مهرجان الموسيقى العربية كل عام أنه منصة بارزة لتقديم أفضل وأهم نجوم مصر والعالم العربى فى الموسيقى والغناء، ويبدو أن الدورة الـ 27 هذا العام مميزة ومختلفة، حيث تتضمن الدورة عددا كبيرا من نجوم الغناء على رأسهم النجمان صابر الرباعى ووائل جسار، ولأول مرة النجمة الكويتية نوال، كما يحيي الموسيقار عمر خيرت واحدة من حفلات المهرجان، الذى يثبت كل مرة أنه من أفضل مهرجانات العالم العربى على صعيد الموسيقى.

ينطلق مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 27 ، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث يحيي النجم اللبناني وائل جسار حفل غنائي كبير يوم 9 نوفمبر المُقبل على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.





ويلتقي وائل جسار، جمهوره المصري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، ومن المقرر أن يأتى إلى القاهرة قبل أيام من انطلاق المهرجان استعدادا للبروفات النهائية.





كما يحيي النجم التونسي صابر الرباعي حفل غنائى ضخم على المسرح الكبير أيضا يوم 11 نوفمبر ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى، على أن تقدم الفنانة نوال الكويتية الجزء الأول من الحفل ويختتم صابر آخر فقرات الحفل، ويلتقي "الرباعي" جمهوره المصري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.





من ناحية أخرى، يواصل الرباعي التحضيرات الخاصة بألبومه الغنائي الجديد استعدادًا لطرحه الفترة القادمة، كما يقدم الموسيقار العالمى حفلا موسيقياً ضخما تحديدا الليلة الخامسة من مهرجان الموسيقى العربية، بمصاحبة جميع أفراد فرقته والعازفين، كما تستعد الفنانة نسمة محجوب لإحياء حفل غنائي يوم 19 نوفمبر المُقبل، على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.