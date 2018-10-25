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سباليتي: لم نملك الشجاعة أمام برشلونة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:29 ص
سباليتي: لم نملك الشجاعة أمام برشلونة
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منى شكري
 


أكد لوتشانو سباليتي، مدرب نادي إنتر ميلان، أن برشلونة استحق الفوز لأنه لعب بشكل قوي وسريع جدًا وضغطوا على الكرة.

ونجح برشلونة في الفوز على إنتر ميلان بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال سباليتي، عقب انتهاء المباراة: "دخلنا اللقاء مترددين وأعطيناهم الكثير من المساحات".

وتابع: "كنت سعيدًا برؤية رافينها يلعب لقد أدى مباراة كبيرة، وديمبيلي يعطيك العمق بينما رافينها ساعد الفريق في الإستحواذ هو لاعب رائع".

وأكمل: "الإصابات عقدت علينا الأمور خاصة في وسط الميدان، لقد أجبرونا على الركض وإستنزفوا طاقاتنا كانوا أقوى مننا، فلم نملك الشجاعة".

وأضاف: "لعب برشلونة الكرة بشكل سريع جدًا وكان يضغط على الكرة بالوقت المناسب، مع ميسي كنا سنواجه المزيد من المشاكل".

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