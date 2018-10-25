فادية عبد الغني: ابني سبب رفضي الزواج بعد طلاقي

كشفت الفنانة فادية عبد الغني، عن السبب الرئيسي وراء عدم زواجها بعد الطلاق، موضحة أنها تزوجت في سن الـ18، وبعد طلاقها رفضت الزواج مرة أخرى بسبب إصابتها بعقدة الزواج، كما أن نجلها شديد الغيرة عليها، على حد قولها.





وأضافت "فادية"، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية سهير جودة، أنها كانت تخشى خوض تجربة الزواج مرة أخرى بسبب نجلها، كما أنه كان من الصعب إدخال رجل غريب على نجلها وابنتها، لذلك عاشت للفن ولأسرتها.





وتابعت: "بعد زواج ابني وابنتي، لا أستسلم للوحدة، وبحب تفصيل الملابس".