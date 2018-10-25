ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الرفاعي": الهيئة الهندسية للجيش المصري مكلفة بتنفيذ 310 مشروع في سيناء

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:18 ص
الرفاعي: الهيئة الهندسية للجيش المصري مكلفة بتنفيذ 310 مشروع في سيناء
العقيد أركان حرب تامر الرفاعي
طباعة
أمنية فوزي
 
أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن التنمية والتطوير لم يتعطل بشمال ووسط سيناء بالتزامن مع العمليات العسكرية.

وأوضح "الرفاعي"، خلال حواره مع "sky news عربية"، أن الهيئة الهندسية للجيش المصري مكلفة بتنفيذ 310 مشروع في كافة المجالات المختلفة في شبه جزيرة سيناء.

ولفت إلى أنه أنه تم الانتهاء من 145 مشروعا وجاري تنفيذ 165 مشروعا آخر بتكلفة مالية تصل إلى 195 مليار جنيه مصري.
المزيد عن: مشروعات سيناء القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 5:30:01 AM