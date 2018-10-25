"الرفاعي": الهيئة الهندسية للجيش المصري مكلفة بتنفيذ 310 مشروع في سيناء

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن التنمية والتطوير لم يتعطل بشمال ووسط سيناء بالتزامن مع العمليات العسكرية.



وأوضح "الرفاعي"، خلال حواره مع "sky news عربية"، أن الهيئة الهندسية للجيش المصري مكلفة بتنفيذ 310 مشروع في كافة المجالات المختلفة في شبه جزيرة سيناء.



ولفت إلى أنه أنه تم الانتهاء من 145 مشروعا وجاري تنفيذ 165 مشروعا آخر بتكلفة مالية تصل إلى 195 مليار جنيه مصري.

