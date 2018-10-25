الرفاعي: مليار و380 مليون جنيه حجم التعويضات للمتضررين من إخلاء المنطقة العازلة

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن هناك قرارًا من مجلس الوزراء، رقم 1008 لعام 2015، بفرض إقامة المنطقة العازلة على خط الحدود الدولية بعمق حتى 5 كيلو متر، والذي يتم التعامل معه على مراحل مختلفة، كون حجم الأنفاق كان هائلا في هذه المنطقة وتستخدم للإضرار بالأمن القومي المصري.



وأوضح "الرفاعي"، خلال حواره مع "sky news عربية"، أنه خلال فترة العملية الشاملة سيناء تم القضاء على نحو 3000 فتحة نفق، وتم إخلاء السكان من هذه المناطق على مراحل مع صرف التعويضات اللازمة لذلك، لافتًا إلى أن حجم التعويضات للمتضررين من فرض المنطقة العازلة وصل إلى أكثر من مليار و380 مليون جنيه.



وأضاف أن الهيئة الهندسية مكلفة بإنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي وحدات سكنية 10016 وحدة سكنية، وبعد تنفيذها سيتم نقل السكان الذين أخلوا المنطقة العازلة إليها.



