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إيكاردي: لست راضيا عن أداء فريقنا.. وسنحاول التعويض في الإياب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:14 ص
إيكاردي: لست راضيا عن أداء فريقنا.. وسنحاول التعويض في الإياب
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أحمد عصام
 

أشار ‏ماورو إيكاردي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، إن في الشوط الاول لم يلعب الفريق بشكل جيد، موكدا أن اللاعبين تركوا مساحات كبيرة في الملعب.

وقال إيكاردي في تصريحات صحفية : "لا يمكن فعل ذلك ضد برشلونة، وفي الشوط الثاني ضغطنا بشكل افضل وكان بامكاننا القيام بشيء لكن الدقة لم تكون كافية في الهجوم".

وواصل : "‏أنا لستُ راضٍ عن اداء فريقنا ولكن سنحاول تعوض النقاط في مباراة الاياب، ‏وكنا نعلم باننا سنواجه فريق كبير، ولكن كان علينا ان نلعب بشكل أفضل في الشوط الاول".

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