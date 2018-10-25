إيكاردي: لست راضيا عن أداء فريقنا.. وسنحاول التعويض في الإياب





أشار ‏ماورو إيكاردي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، إن في الشوط الاول لم يلعب الفريق بشكل جيد، موكدا أن اللاعبين تركوا مساحات كبيرة في الملعب.





وقال إيكاردي في تصريحات صحفية : "لا يمكن فعل ذلك ضد برشلونة، وفي الشوط الثاني ضغطنا بشكل افضل وكان بامكاننا القيام بشيء لكن الدقة لم تكون كافية في الهجوم".





وواصل : "‏أنا لستُ راضٍ عن اداء فريقنا ولكن سنحاول تعوض النقاط في مباراة الاياب، ‏وكنا نعلم باننا سنواجه فريق كبير، ولكن كان علينا ان نلعب بشكل أفضل في الشوط الاول".



