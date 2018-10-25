إيكاردي: لست راضيا عن أداء فريقنا.. وسنحاول التعويض في الإياب
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:14 صأحمد عصام
أشار ماورو إيكاردي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، إن في الشوط الاول لم يلعب الفريق بشكل جيد، موكدا أن اللاعبين تركوا مساحات كبيرة في الملعب.
وقال إيكاردي في تصريحات صحفية : "لا يمكن فعل ذلك ضد برشلونة، وفي الشوط الثاني ضغطنا بشكل افضل وكان بامكاننا القيام بشيء لكن الدقة لم تكون كافية في الهجوم".
وواصل : "أنا لستُ راضٍ عن اداء فريقنا ولكن سنحاول تعوض النقاط في مباراة الاياب، وكنا نعلم باننا سنواجه فريق كبير، ولكن كان علينا ان نلعب بشكل أفضل في الشوط الاول".