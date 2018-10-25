ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"المتحدث العسكري" يكشف ما حققته العملية الشاملة سيناء 2018 حتى الآن

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:20 ص
المتحدث العسكري يكشف ما حققته العملية الشاملة سيناء 2018 حتى الآن
المتحدث العسكري
طباعة
أمنية فوزي
 
قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن العملية الشاملة سيناء 2018 حققت نجاحات هائلة.

وأوضح "الرفاعي"، خلال حواره مع "sky news عربية": "استهدفنا قيادات العناصر الإرهابية، ونجحنا في حصر البؤر الإرهابية، وألقينا القبض على العديد من العناصر الإرهابية والجنائية".

وأضاف أن الشرطة المدنية تفرض سيطرتها على كافة المدن والقرى بشمال سيناء، وتعيد الحياة إلى طبيعتها، وتقدم تيسيرات للمواطنين.

وأشار إلى أنه منذ بداية العملية وحتى الآن تم استهداف حوالي 450 فرد إرهابي، واكتشاف وتدمير حوالي 1200 عبوة ناسفة، وضبط وتدمير 900 عربة خاصة بالعناصر الإرهابية، وألف دراجة نارية، و420 مزرعة للنباتات المخدرة، و118 طن مواد مخدرة، و24 مليون قرص مخدر.
المزيد عن: مكافحة الإرهاب مصر سيناء توك شو العملية الشاملة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 3:50:02 AM