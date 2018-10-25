"المتحدث العسكري" يكشف ما حققته العملية الشاملة سيناء 2018 حتى الآن

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن العملية الشاملة سيناء 2018 حققت نجاحات هائلة.



وأوضح "الرفاعي"، خلال حواره مع "sky news عربية": "استهدفنا قيادات العناصر الإرهابية، ونجحنا في حصر البؤر الإرهابية، وألقينا القبض على العديد من العناصر الإرهابية والجنائية".



وأضاف أن الشرطة المدنية تفرض سيطرتها على كافة المدن والقرى بشمال سيناء، وتعيد الحياة إلى طبيعتها، وتقدم تيسيرات للمواطنين.



وأشار إلى أنه منذ بداية العملية وحتى الآن تم استهداف حوالي 450 فرد إرهابي، واكتشاف وتدمير حوالي 1200 عبوة ناسفة، وضبط وتدمير 900 عربة خاصة بالعناصر الإرهابية، وألف دراجة نارية، و420 مزرعة للنباتات المخدرة، و118 طن مواد مخدرة، و24 مليون قرص مخدر.

