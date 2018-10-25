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مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر وحي اليوم الخميس 25-10-2018 الدوري السعودي للمحترفين دوري بلس رابط مجاني جودة HD

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:11 ص
مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر وحي اليوم الخميس 25-10-2018 الدوري السعودي للمحترفين دوري بلس رابط مجاني جودة HD
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سنكون على موعد اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، لمتابعة لقاء فريق الأهلي السعودي مع نظيره الفتح اليوم الخميس  ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017-2018 .

 

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