مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر وحي اليوم الخميس 25-10-2018 الدوري السعودي للمحترفين دوري بلس رابط مجاني جودة HD
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:11 ص
سنكون على موعد اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، لمتابعة لقاء فريق الأهلي السعودي مع نظيره الفتح اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017-2018 .
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