ندى رحمي: "اشتريت هدوم مدرستي بعد ما أمي باعت ذهبها" (فيديو)

قالت الفنانة ندى رحمي، إن المرأة هي الخاسر الأول من الطلاق من زوجها، موضحة أنها عاشت هذه التجربة بعد انفصال والدتها عن والدها وهي في سن صغيرة، وذلك خلال تقديمها برنامج "كلام ستات"، على قناة "أون إي".





وأضافت ندى، خلال البرنامج، أن "أمي عاشت سنين كتير كانت أم وأب ليا، وعشنا سنين كتير في إيجار جديد، وباعت دهبها عشان تجيبلي هدوم المدرسة، وأسرة والدي رفضوا التدخل للمصالحة بين والدي ووالدتي، وإحنا اتبهدلنا".



