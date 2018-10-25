المطربة السعودية وعد ترتدي "ملاية لف" في أغنية شعبية مصرية جديدة

كشفت المطربة السعودية وعد، عن حبها الشديد للهجة المصرية موضحة أن بداية مشوارها الفنى كان من مصر، وتابعت: "أعمل الآن على إعداد اغنيتين جديدتين منهم واحدة باللغة الشعبية المصرية وأخرى رومانسية.. الأغنية الشعبية عاوزا ملاية لف".

وأضافت "وعد"، خلال حوارها مع الإعلامية خلود زهران، والإعلامى وائل الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، أن الغضب الذى تعرضت له فى بداية حياتها الفنية من قبل أسرتها يعود إلى العادات التى اختلطت بالدين، وتابعت: "العيب سار حرام بسبب خلط العادات بالدين".





وأكدت وعد، أن أشقائها الذكور هم من عارضوها فى البداية، ولكنها أصرت على استكمال مشاورها الفنى، وتابعت: "أول انطلاق لى كان بمصر وتعرضت لمحاولة اعتداء من أخى، ولكن بعدما استقر الأمر قلت أننى لو توقفت فلن أغنى بقية حياتى".