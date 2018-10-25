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فان ديك: شاكيري قدم شيئا مختلفا مع ليفربول.. وسجلنا 4 أهداف رائعة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
فان ديك: شاكيري قدم شيئا مختلفا مع ليفربول.. وسجلنا 4 أهداف رائعة
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منى شكري وأحمد عصام
 

أكد فيرجيل فان ديك، مدافع نادي ليفربول، أن فريقه لعب بشكل مميز للغاية أمام النجم الأحمر بعد أول 20 دقيقة وسجلوا 4 أهداف رائعة.

وقال فان ديك، عقب انتهاء المباراة: "لم نٌظهر أداء منظم في الـ 20 دقيقة الأولى، ولكننا بعد ذلك لعبنا جيدًا وتمكننا من تسجيل 4 أهداف رائعة".

وتابع: "فابينهو كان رائعًا، لقد أستخلص العديد من الكرات وكذلك قام بالكثير من التمريرات، أنا جدًا سعيد من أجله، شاكيري كذلك قدم شيئًا مٌختلفًا، جميع اللاعبين قدموا أداءً رائعًا اليوم وحصلنا على نظافة الشباك مرة آخرى".

جدير بالذكر فأن ليفربول قد فاز على النجم الأحمر برباعية نظيفة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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