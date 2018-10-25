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مدحت العدل يكشف عن موعد الجزء الثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:43 ص
مدحت العدل يكشف عن موعد الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية
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شيماء عطية
 
كشف السيناريست مدحت العدل عن موعد الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وذلك خلال مشاركته في احتفالية "نادي المسرح والفيلم" بالجامعة الأمريكية في القاهرة بمناسبة مرور عشرين عام على الفيلم.

وأكد "العدل" في حضور بطل الفيلم محمد هنيدي أن الجمهور على موعد مع الجزء الثاني من الفيلم مطلع شهر يناير من العام المقبل.

"صعيدي في الجامعة الأمريكية" انتاج ١٩٩٨، وتأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد، وبطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، وأحمد السقا، وهاني رمزي، وطارق لطفي، وغادة عادل.
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