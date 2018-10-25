ريعو بورتو لـ"الفجر الرياضي": سعيد بترشيحي للمقاصة.. و"اتبهدلت" لتحقيق حلمي





أعرب إبراهيم رجب ريعو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو السويس، عن سعادته بترشيح اسمه للعب ضمن صفوف مصر المقاصة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأضاف ريعو في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" "يعود سبب تسميتي بهذا الإسم، لأنني أمتلك أخ توأم ارتبط اسمه بإسم محمد رجب ريعو لاعب الإوليمبي، ومن هنا كانت شهرتي بالملاعب".





وتابع ريعو، " بالتأكيد سعيد للغاية بعد ظهوري بمستوى متميز مع فريقي أمام الاتحاد السكندري، بمسابقة كأس مصر وحصولي على إشادة الخبراء، بالإضافة إلا أنني أشعر بالفخر بعد علمي برغبة المقاصة، في الحصول على خدماتي".





واستطرد جوكر بورتو، " ألعب في الأصل بمركز الديفندر بسبب تمكني في أدائه، وسبب تلقيبي بالجوكر، هو مشاركتي في أكثر من مركز داخل الملعب بناءًا على رغبة المدير الفني والذي يؤكد أنني أمتلك من الذكاء للعب بأي مركز داخل الملعب".





وأشار ريعو، إلى أنه عانى طوال حياته واصفًا إياها بـ"البهدلة"، حيث أنه عمل في المزارع لتوفير قوت يومه بجانب مشاركته في مباريات لشركات المياة بدوري الشركات لجني الأموال بسبب الظروف الصعبة".





واختتم ريعو حديثه قائلًا: "أسعى جاهدًا لتحقيق حلمي باللعب بالدوري الممتاز، من أجل تحقيق رغبة والدي والذي تمنى مشاهدتي بدوري الأضواء والشهرة قبل وفاته، وأمتلك في عقدي موسمين مقبلين مع بورتو وشرط جزائي في حالة فسخ التعاقد، وأتمنى أن أكون لاعبًا بالمقاصة لبدء تحقيق حلمي بالعام المقبل".



