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مشاهدة مباراة أرسنال وسبورتنيج لشبونة بث مباشر اليوم الخميس 25-10-2018 في الدوري الأوروبي يلا شوت تابع لايف بدون تقطيعHD

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
مشاهدة مباراة أرسنال وسبورتنيج لشبونة بث مباشر اليوم الخميس 25-10-2018 في الدوري الأوروبي يلا شوت تابع لايف بدون تقطيعHD
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يحل فريق أرسنال الإنجليزي والذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني ضيفا ثقيلا على فريق سبورتينج لشبونة في المباراة التي تقام بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 25-10-2018.

 

مقدمة عن المباراة:

 يدخل فريق أرسنال مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، وكان فريق ارسنال قد فاز في الدوري الأوروبي في الجولة الثانية على نظيره كارباغ اغدام ” إذربيجان “ بثلاثية نظيفة، بقدم سوكراتيس باباستاثوبولوس واللاعب ايميل سميث روي واللاعب ماتيو جندوزي وذلك على ستاد توفيق باكهراموف.

 

وعلى الجانب الأخر، فكانت أخر مباراة يخوضها فريق نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في الدوري الاوروبي في الجولة الثانية منه، وذلك يوم الخميس الماضي 4 اكتوبر، وشارك أمام فريق نادي فورسكلا بولتافا الاوكراني في مباراة قد انتهت بفوز النادي البرتغالي بنتيجة 2-1.

 

ومن المنتظر أن يشارك الدولي المصري محمد النني أساسيا في خط وسط المدفعجية في مباراة اليوم بعد استبعاده عن المباراة الأخيرة للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 تنطلق مباراة أرسنال وسبورتينج لشبونة في السابعة مساءاة بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية BeIN Sports HD1.

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