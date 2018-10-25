مشاهدة مباراة أرسنال وسبورتنيج لشبونة بث مباشر اليوم الخميس 25-10-2018 في الدوري الأوروبي يلا شوت تابع لايف بدون تقطيعHD
يحل فريق أرسنال الإنجليزي
والذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني ضيفا ثقيلا على فريق سبورتينج
لشبونة في المباراة التي تقام بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري
الأوروبي في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 25-10-2018.
مقدمة عن المباراة:
وعلى الجانب الأخر، فكانت أخر
مباراة يخوضها فريق نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في الدوري الاوروبي في الجولة
الثانية منه، وذلك يوم الخميس الماضي 4 اكتوبر، وشارك أمام فريق نادي فورسكلا
بولتافا الاوكراني في مباراة قد انتهت بفوز النادي البرتغالي بنتيجة 2-1.
ومن المنتظر أن يشارك الدولي
المصري محمد النني أساسيا في خط وسط المدفعجية في مباراة اليوم بعد استبعاده عن
المباراة الأخيرة للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي.
موعد المباراة والقنوات
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