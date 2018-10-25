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التونسية جوليا الشواشي تنتهي من تصوير مشاهدها في "نادي الرجال السري"

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
التونسية جوليا الشواشي تنتهي من تصوير مشاهدها في نادي الرجال السري
التونسية جوليا الشواشي
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شيماء عطية
 
انتهت الفنانة التونسية الشابة جوليا الشواشي، مؤخرًا، من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "نادي الرجال السري " أمام الفنان كريم عبد العزيز.

وتلعب "جوليا" بالفيلم شخصية "سارة" التي تربطها علاقة ببطل العمل كريم عبدالعزيز، وهو دور جدي بعيد عن الكوميديا.

وأعربت "جوليا" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن سعادتها بالوقوف أمام نجمها المفضل كريم عبدالعزيز، لافتة إلى أنه شجعها خلال لقاءاتهما معًا، وكان يسألها عن جنسيتها لأنه لم يتوقع أنها ليست مصرية.

وأبدت "جوليا" إعجابها بالوقوف أمام كل من الفنان بيومي فؤاد والفنانة غادة عادل التي أثنت على أداءها.

يذكر أن "جوليا" حققت نجاحًا لافتًا بمشاركتها في مسلسلي "الرحلة" و"للحب فرصة أخيرة".

فيلم "نادي الرجال السري"من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته كل من كريم عبدالعزيز، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، ونسرين طافش.
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