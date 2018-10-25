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الجهاز الفني للزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق حامد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:18 ص
الجهاز الفني للزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق حامد
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هاني عصام
 
حرص الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، على الاحتفال بعيد ميلاد طارق حامد لاعب وسط الفريق اليوم الاربعاء ، فى معسكر الفريق مرتين .

وأحتفل الجهاز الفنى المرة الاولي بعد تناول وجبة الغذاء ، حيث تم إحضار تورتة كبيرة لدينامو الفريق ، والمرة الثانية بعد تناول وجبة العشاء على شرف التونسى حمدى النقاز الظهير الايمن للفريق .

ويواصل الفارس الابيض ، استعداداته بمعسكر الفريق بالاسكندرية ، لمواجهة الاتحاد السكندري ، السبت المقبل ، فى اياب دور ال 16 لبطولة كاس زايد للانية الابطال “البطولة العربية “

وحقق الفريق فوزا مستحقا أمس الثلاثاء ، على الانتاج الحربي بدور ال 16 لبطولة كاس مصر بنتيجة 2 – صفر ، ليتأهل لدور ال 8 لمواجهة فريق المقاصة

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