مشاهدة مباراة الاهلي والفتح (الدوري السعودي للمحترفين) بث مباشر اليوم الخميس 25-10-2018

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بطاقة مباراة الأهلي والفتح اليوم

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موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات الناقلة: KSA SPORTS– السعودية الرياضية

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 17:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 18:30 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل الأهلي أمام الفتح:

محمد العويس .. محمد عبدالشافي .. معتز هوساوي .. الأسباني اليكسيس .. سعيد المولد .. مهند عسيري .. جوزيف دي سوزا .. حسين المقهوي .. خوسية خورادو .. عمر السومة .. دجانيني.

تشكيل الفتح أمام الأهلي:

ماكسيم كوفال ، ماجد هزازي - علي العوجامي - محمد نعماني - ماتياس آجوريجاري، محمد الفهيد - نزوزي توكو - نصور حمزي - إبراهيم شنيحى - ألكالي بانجورا.، عبد القادر الوسلاتي.

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