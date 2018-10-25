ميلان يواجه ريال بيتيس في اليورباليج بدون هذا الثلاثي

يواجه ميلان غداً ريال بيتيس الإسباني بدون أيجاسيو أباتي وماتيو موساتشيو وهاكان كالهان أوجلو في الدوري الأوروبي.





وذكر موقع فوتبول إيطاليا بأن ميلان أعلن تشكيلته لمواجهة ريال بيتيس بدون أباتي وماساتشيو وأوجلو.





ومع ذلك، من الممكن أن تشهد القائمة عودة ماتيا كالدارا من الإصابة.





وكشف فوتبول إيطاليا عن تشكيلة ميلان لمواجهة بيتيس والتي جاءت كالتالي : دوناروما ورينا وكالابريا وكالدارا ولاكسالت ورودريجيز وروماجنولي وزاباتا وباكايوكو وبيرتولاتشي وبيليا وبونافينتورا وخيسي وموري وبوريني وكاستيلو وكوتروني وخاليوفيتش وهيجواين وسوسو.