مشاهدة مباراة تشيلسي وباتي بوريسوف بث مباشر اليوم الخميس 25-10-2018 في الدوري الأوروبي رابط كورة ستار بدون تقطيع جودة HD

يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره باتي بوريسوف في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الأوروبي.

مقدمة عن المباراة:

يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم بحثا عن مواصلة تصدره للمجموعة، حيث يحتل الفريق صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وكانت أخر مباراة يخوضها فريق نادي تشيلسي الإنجليزي في الدوري الأوروبي في الجولة الثانية منه يوم الخميس الماضي 4 اكتوبر، وواجه فيها فريق نادي مول فيدي، وانتهت هذه المباراة بفوز تشيلسي بتسجيل هدف واحد نظيف بقدم الفارو موراتا اللاعب الإسباني.

وعلى الجانب الأخر، فكانت أخر مباراة يخوضها فريق نادي باتي بوريسوف الروسي البيضاوي في الدوري الاوروبي في الجولة الثانية منه، وذلك يوم الخميس الماضي 4 اكتوبر، وواجه فيها فريق نادي باوك سالونيكا اليوناني، وانتهت هذه المباراة بهزيمة باتي بوريسوف بنتيجة 4-1.

ويغيب عن تشيلسي نجمه الأول البلجيكي إيدين هازارد في مباراة اليوم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة تشيلسي وباتي بوريسوف في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.