دوري بلس | مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال (دوري محمد بن سلمان)| كورة ستار | يلا شوت | كورة لايف | أونلاين LIVE

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بطاقة مباراة الهلال والاتحاد اليوم

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موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات الناقلة: KSA SPORTS 1 – السعودية الرياضية 1

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 19:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 20:30 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل الهلال أمام الاتحاد:

حراسة المرمي : علي الحبسي - خط الدفاع : ياسر الشهراني – البرتو بوتيا – علي البليهي – حسن كادش - خط الوسط : عبدالله عطيف – محمد كنو – سالم الدوسري - الهجوم : اندري كاريلو -كارلوس ادواردو – بافيتيمبي غوميز.

تشكيل الاتحاد أمام الهلال:

حراسة المرمى: عساف القرني - الدفاع: تياجو كارليتو، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل - الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، فالديفيا - الهجوم: بيزيتش، رومارينيو

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