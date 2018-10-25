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مارينا أشرف تمثل جامعات مصر في الملتقي الإبداعي العشرين للشباب بالأردن

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:02 ص
مارينا أشرف تمثل جامعات مصر في الملتقي الإبداعي العشرين للشباب بالأردن
جامعة الزقازيق
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تمثل الدكتورة مارينا أشرف فؤاد الطالبة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، جامعات مصر في الملتقي الابداعي العشرين للشباب على مستوى الوطن العربي والذي سيقام في المملكة الأردنية الهاشمية من السادس إلى التاسع من نوفمبر المقبل.
 
وعبر عميد جامعة الزقازيق الدكتور محمد بركة عن مدى سعادته عبر حسابه الشخصي فيس بوك عن ما حققته الطالبة من نجاح يدون في تاريخ كلية الصيدلة وجامعة الزقازيق.

وأكمل أنها ستمثل جامعات مصر باكملها في دولة الأردن خلال الشهر المقبل، وقال إن الطالبة فخر لجامعة الزقازيق ولكلية الصيدلة.

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