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بحضور رؤساء الأندية.. البلطان يحتفي بعودة تركي آل الشيخ من رحلته العلاجية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
بحضور رؤساء الأندية.. البلطان يحتفي بعودة تركي آل الشيخ من رحلته العلاجية
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منى شكري
 

أقام خالد البلطان، ‏رئيس نادي ‎الشباب، حفل عشاء على شرف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في منزله بالرياض، وذلك احتفاءًا بعودة "آل الشيخ" من رحلته العلاجية وذلك بحضور عدد من رؤساء الأندية والشخصيات الرياضية.

وتوجه آل الشيخ، بالشكر للبلطان وكتب عبر حسابه على تويتر: "‏تشرفت بدعوة أخي خالد البلطان في منزله اليوم وبحضور إخواني رؤوساء الأندية، سعدت بهذا اللقاء وتناقشنا حول كل ما يخص الأندية والصعوبات التي تواجههم، بحمدالله لقاء مثمر جدًا فشكرًا لهم جميعًا".

وتابع في تغريدة أخرى: "‏تم النقاش حول الاستادات الجديدة للأندية، وأسعدني حماس الجميع بهذه الخطوة".

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