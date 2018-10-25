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بالتنسيق مع طلاب من أجل مصر.. كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية تنظم سباقًا لاختراق الضاحية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:59 ص
بالتنسيق مع طلاب من أجل مصر.. كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية تنظم سباقًا لاختراق الضاحية
جامعة المنوفية
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اضطلعت إدارة كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية بالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر، بتنظيم سباق لاختراق الضاحية ظهر الأربعاء، بدءًا من أمام مقر الكلية وحتى ستاد شبين الكوم بمسافة 7 كم، وذلك بمشاركة  150 من أسرة أعضاء هيئة التدريس.

كما نظمت إدارة رعاية الشباب بالتنسيق مع ذات الأسرة معرضَا لبيع الكتب بأسعار رمزية بإحدى قاعات الدرس بالحرم الجامعي خلال يومي 24 و 25 أكتوبر.

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