بالتنسيق مع طلاب من أجل مصر.. كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية تنظم سباقًا لاختراق الضاحية
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:59 ص
اضطلعت إدارة كلية التربية الرياضية بجامعة
المنوفية بالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر، بتنظيم سباق لاختراق الضاحية ظهر
الأربعاء، بدءًا من أمام مقر الكلية وحتى ستاد شبين الكوم بمسافة 7 كم، وذلك
بمشاركة 150 من أسرة أعضاء هيئة التدريس.
كما نظمت إدارة رعاية الشباب بالتنسيق مع ذات
الأسرة معرضَا لبيع الكتب بأسعار رمزية بإحدى قاعات الدرس بالحرم الجامعي خلال
يومي 24 و 25 أكتوبر.
المزيد عن: مصر طلاب من أجل مصر جامعة المنوفية اخبار مصر