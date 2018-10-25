بالتنسيق مع طلاب من أجل مصر.. كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية تنظم سباقًا لاختراق الضاحية

اضطلعت إدارة كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية بالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر، بتنظيم سباق لاختراق الضاحية ظهر الأربعاء، بدءًا من أمام مقر الكلية وحتى ستاد شبين الكوم بمسافة 7 كم، وذلك بمشاركة 150 من أسرة أعضاء هيئة التدريس.

كما نظمت إدارة رعاية الشباب بالتنسيق مع ذات الأسرة معرضَا لبيع الكتب بأسعار رمزية بإحدى قاعات الدرس بالحرم الجامعي خلال يومي 24 و 25 أكتوبر.