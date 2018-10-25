أحمد موسى يكشف المسئول الحقيقي وراء أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

علق الإعلامي أحمد موسى، على ارتفاع أسعار الخضروات بشكل عام والبطاطس بشكل خاص، قائلًا إن 5 أو 6 محتكرين قاموا بجمع البطاطس من البلد وقاموا بتخزينها مما أدى إلى أزمة ارتفاع الأسعار.



وأوضح "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، أن مصر تنتج من 5 لـ6 مليون طن بطاطس سنويًا، وتصدر 700 ألف طن، مؤكدًا أن الأزمة ليست في التصدير.



ولفت إلى أن الشركات المحتكرة من شركات القطاع الخاص، معقبًا: "هؤلاء يتحكمون في البشر، يتحكمون في 100 مليون مصري".



وتابع: "مجموعة المحتكرين رفعوا سعر البطاطس من 2 جنيه إلى 14 جنيهًا؛ بيكونوا مخزنين كيلو البطاطس بـ2 جنيه ويبيعوه بـ14 جنيهًا مستغلين وقف إنتاج المحاصيل في هذه الفترة"، مؤكدًا أن الحكومة قادرة على ضبط الأسواق وإعادة الخضروات إلى أسعارها الطبيعية.

