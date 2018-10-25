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ريال مدريد يساوم مانشستر يونايتد بمبلغ ضخم ومدافع من أجل التعاقد مع بوجبا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:31 ص
ريال مدريد يساوم مانشستر يونايتد بمبلغ ضخم ومدافع من أجل التعاقد مع بوجبا
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عمر عبد العزيز
 

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، التحرك في شهر يناير المقبل، من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن الجدير بالذكر أن بوجبا يعيش مع نادي مانشستر يونايتد أجواء غير سعيدة، حيث أصبح مستقبله غامضًا؛ بسبب خلافاته مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، أن ريال مدريد سينافس يوفنتوس الإيطالي على التعاقد مع بوجبا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المحتمل أن يحاول بيريز إقناع مسئولي مانشستر يونايتد بالتخلي عن بوجبا مع دفع مبلغ 120 مليون يورو، بالإضافة إلى السماح للفرنسي رفائيل فاران بالانتقال إلى مان يونايتد في الفترة المقبلة.

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