انطلاق مؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية في مصر" إبريل المقبل

تنطلق فاعليات مؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية في مصر" بمحافظة القاهرة في إبريل ٢٠١٩، وذلك في إطار تنشيط السياحة المصرية خاصة السياحة الصحية والعلاجية.





وأعلن الدكتور عبد العاطي المناعي المنسق العام للمؤتمر، أن المؤتمر سيتناول مناقشة احدث التطبيقات في السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، بالإضافة إلى السياحة الصحية الميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة والسياحة التدريبية، كما يتم خلال المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل والندوات.





وأشار "المناعي" إلى أن المؤتمر سيشارك به عدد كبير من الأطباء وخبراء السياحة من داخل وخارج مصر وكذلك بيوت الخبرة العالمية لإثراء المؤتمر بخبراتهم، وشركات الخدمات الطبية والمنتجعات الصحية، والمستشفيات المصرية وشركات التأمين والعديد من المهتمين بصناعه السياحة الصحية المصرية.



