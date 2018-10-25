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انطلاق مؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية في مصر" إبريل المقبل

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:24 ص
انطلاق مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية في مصر إبريل المقبل
سياحة - ارشيفية
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 تنطلق فاعليات مؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية في مصر" بمحافظة القاهرة في إبريل ٢٠١٩، وذلك في إطار تنشيط السياحة المصرية خاصة السياحة الصحية والعلاجية.

وأعلن الدكتور عبد العاطي المناعي المنسق العام للمؤتمر، أن المؤتمر سيتناول مناقشة احدث التطبيقات في السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، بالإضافة إلى السياحة الصحية الميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة  والسياحة التدريبية، كما يتم خلال المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل والندوات.

وأشار "المناعي"  إلى أن المؤتمر سيشارك به عدد كبير من الأطباء وخبراء السياحة من داخل وخارج مصر  وكذلك بيوت الخبرة العالمية لإثراء المؤتمر بخبراتهم، وشركات الخدمات الطبية والمنتجعات الصحية، والمستشفيات المصرية وشركات التأمين والعديد من المهتمين بصناعه السياحة الصحية المصرية.

وأضاف، أن صناعة السياحة الصحية تحتاج إلى تعاون جميع مقدمي الخدمات الصحية بمصر كوزارة الصحة والقطاع الخاص ومستشفيات المجتمع المدني، والإعلام ومقدمي خدمات الاستشفاء البيئي وخبراء السياحة، نظرًا لأن تعاون الجميع سيدفع بالسياحة الصحية المصرية لطريق النجاح الذي تستحقه بجدارة.
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