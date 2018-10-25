كروس: أتمسك ببقاء لوبيتيجي لهذا السبب





أكد النجم الدولي الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أنه يتمنى استمرار المدرب الحالي للميرنجي جولين لوبيتيجي، كمدير فني للفريق.





وانتشرت العديد من التقارير حول قرب إقالة لوبيتيجي من تدريب ريال مدريد؛ وذلك بسبب سوء نتائج النادي الملكي في الفترة الأخيرة.





وقال كروس: "بالفعل ريال مدريد يمر بوقت صعب للغاية، لكننا بحاجة لوجود جولين لوبيتيجي معنا ولا أتمنى إقالته، وجوده سيكون مهمًا للفريق، ونحن نثق فيه للغاية".





وتابع: "كما قلت نعلم جميعًا أن ريال مدريد يحقق نتائج سلبية، ولكن لا يزال أمامنا الكثير من المباريات، ونرغب بداية من مباراة برشلونة يوم الأحد المقبل في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث في الليجا".



