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العاهل السعودي لرئيس فرنسا: من تثبت إدانتهم في قتل خاشقجي سينالون الجزاء الرادع

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:18 ص
العاهل السعودي لرئيس فرنسا: من تثبت إدانتهم في قتل خاشقجي سينالون الجزاء الرادع
الملك سلمان
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واس
 
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في سوريا واليمن.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - فخامة الرئيس الفرنسي على ما اتخذته المملكة من إجراءات لاستجلاء الحقيقة كاملة في ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي، وتصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين أن ينال من تثبت إدانتهم الجزاء الرادع.

من جهته أعرب فخامة الرئيس الفرنسي عن أمله في أن تؤدي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية للوصول إلى نتائج تظهر كافة الحقائق بشفافية ووضوح.

المزيد عن: مقتل قتل فرنسا سلمان بن عبدالعزيز خاشقجي خادم الحرمين السعودية إيمانويل ماكرون
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