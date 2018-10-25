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أحمد السبكي يحتفل بحصوله على جائزة "اليوتيوب الذهبية" (صور)

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:03 ص
أحمد السبكي يحتفل بحصوله على جائزة اليوتيوب الذهبية (صور)
أحمد السبكي
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أحمد رمضان متولي
 

حصلت القناة الخاصة بشركه السبكي للإنتاج السينمائي بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب على الدرع الذهبي، وذلك بعد ان تخطت المليون مشترك وجاء الإعلان عن الجائزة متأخرا، وذلك لانشغال الشركه بتصوير العديد من الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية حيث وصل عدد المشتركين بها حتى الآن إلى ٣ مليون مشترك.

 

واحتفل المنتج احمد السبكي ونجله المخرج كريم السبكي ومدير التسويق بالشركة احمد عاطف بحصولهم على هذه الجائزة والتقاط العديد من الصور الفوتوغرافية وسط أجواء من الفرح والبهجه .

 

وتعد قناة شركه السبكى على اليوتيوب هى أول قناة تحصل على الدرع الذهبي ضمن شركات الانتاج السينمائي والدرامي بالوطن العربي وأكبرهم من حيث عدد المشتركين .

أحمد السبكي يحتفل بحصوله على جائزة "اليوتيوب الذهبية" (صور)
أحمد السبكي يحتفل بحصوله على جائزة "اليوتيوب الذهبية" (صور)
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