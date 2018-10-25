محمد أنور ينضم لأبطال"الفارس" مع كريم عبد العزيز

انضم نجم مسرح مصر محمد أنور إلى أبطال فيلم "الفارس"، الذى يلعب بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويكتبه كريم حسن بشير، ويخرجه محمد سامى، فى أول تعاون بين كريم عبد العزيز وسامي في السينما، وانضم أنور إلى فريق العمل بعد ترشيحه من خلال المخرج ومنتج العمل محمد السبكي.

ويعقد المخرج محمد سامى ومنتج العمل جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق التصوير، فضلاً عن اختيار الملابس ولوكيشنات التصوير وخلافه.